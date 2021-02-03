مسؤول بوزارة الصحة : لقاحات كورونا ستكون متوفرة في ايران قريبا

وفي تصريحه باجتماع لجنة مكافحة كورونا لمحافظة كرمانشاه (غرب)، نوه "كويا" بالجهود الدؤوبة على مدار الساعة من قبل العلماء والباحثين الايرانيين بهدف انتاج اللقاح محليا؛ قائلا في الوقت نفسه ان وزارة الصحة الايرانية اتخذت 3 خطوات في سياق توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل البلاد.

واوضح، ان الخطوة الاولى جرت عبر التركيز على اللقاح المحلي، حيث قامت 8 شركات ايرانية منتجة باجراء دراسات واسعة حولة ليبلغ مراحله النهائية اليوم.

وتابع هذاا لمسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان بعض هذه اللقاحات المحلية خاض عملية الاختبارات البشرية؛ متوقعا الانتهاء من هذه المرحلة وبدء الانتاج الواسع للقاح داخل البلاد بحلول الصيف القادم.

واضاف كويا، ان الخطوة الثانية تمثلت في اجراء مشاورات مع منظمة الصحة العالمية، لتنتهي بموافقة الاخيرة على ارسال 16 مليون جرعة من اللقاح والتي ستصل الى ايران قريبا.

وحول الخطوة الثالثة، صرح انها تمثلت في مشاورات وزارة الصحة الايرانية مع روسيا والصين والهند ودول اخرى لانتاج اللقاح، ولحسن الحظ توصلت الى تفاهمات جيدة مع روسيا التي تمتلك افضل اللقاحات واكثرها سلامة.

انتهى ** ح ع