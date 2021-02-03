ظريف يحث الولايات المتحدة على الإلتزام بتعهداتها الدولية

وفي تغريدة له اليوم (الأربعاء)، كتب ظريف عبر حسابه الخاص على تويتر، "رفضت محكمة العدل الدولية الآن جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. وهذا انتصار قانوني آخر لإيران بعد الحكم الصادر في 3 أكتوبر 2018".

واكد ان "ايران احترمت دائما القانون الدولي بشكل كامل.. لقد حان الوقت لأن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية".

ووفقا لتقرير السفارة الإيرانية في هولندا، رفضت محكمة العدل الدولية (ICJ) اليوم، 3 فبراير 2021، بشكل قاطع الاحتجاجات الأولية للولايات المتحدة في قضية انتهاك اتفاقية 1334 وأكدت اختصاصها بالتحقيق في انتهاك التزامات الولايات المتحدة تجاه الرعايا، والشركات، والحكومة الإيرانية بموجب الاتفاقية المذكورة.

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