محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها النظر في شكوى ايران ضد مريكا

واصدرت محكمة العدل الدولية حكما اليوم الاربعاء، نشر الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة نسخته منه، ان هذه الجهة القضائية الدولية تعلن رفضها لـ 6 طعون كانت قد تقدمت بها الولايات المتحدة الامريكية ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية؛ مطالبة بشطب هذا الملف من جدول اعمال المحكمة.

علما ان ايران وبعد استئناف الحظر الأمريكي عليها، رفعت دعوى قضائية ضد واشنطن لانتهاكها معاهدة المودة الثنائية للعام 1955، مستدلة ببنود المعاهدة التي تنص على أن محكمة لاهاي هي الجهة المعنية بحل النزاعات بين البلدين.

انتهى ** ح ع

