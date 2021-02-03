٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:١٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84210532
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خلال لقاء وزير الطاقة الإيراني مع رئيس المصرف التجاري العراقي؛

متابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران

متابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران

طهران/3 شباط/فبراير/إرنا- التقى وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، مع رئيس المصرف التجاري العراقي، سالم الجلبي، لمتابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم (الاربعاء) بمقر وزارة الطاقة في طهران، ناقش الجانبان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال زيارة اردكانيان الى بغداد الشهر الماضي.

وفي اجتماع اليوم الذي حضره كل من الرئيس التنفيذي لشركة "توانير"، وأمين فريق عمل التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، ناقش الجانبان خطوات وتفاصيل سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء الإيراني.

كما استقبل، محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في وقت سابق من اليوم، الرئيس التنفيذي للمصرف التجاري العراقي وبحث معه في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للمباحثات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولي المصرفين المركزيين الإيراني والعراقي بشأن الافراج عن الأرصدة الإيرانية، تقرر حصول إيران على مطالباتها الخاصة بتصدير الكهرباء إلى العراق.

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