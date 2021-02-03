افتتاح المؤتمر الدولي للهندسة الصناعية في مشهد المقدسة

وقال مدير قسم الهندسة الصناعية بجامعة فردوسي في مشهد المقدسة، الدكتور فرزاد دهقانيان: ان علم البيانات، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، والتحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وإدارة نظم المعلومات وإدارة المعرفة، ونظريات تحسين وتطوير الحلول، والخدمات اللوجستية، والتخطيط للإنتاج ومراقبة المخزون، وتسلسل العمليات والجدولة، وإدارة الجودة وهندستها، وأنظمة السلامة، والفكر الموضوعي، وديناميكيات الأنظمة، وإدارة العمليات، تشكل أهم محاور المؤتمر.

وأعلن الأمين العلمي للمؤتمر، الدكتور حميد رضا بور رضا، ان عدد إجمالي المقالات المرسلة الى أمانة المؤتمر بلغ 325 مقالا، تمت الموافقة على 130 منها، وتم قبول 87 مقالا آخر بعد ادخال التعديلات عليها.

ويستمر المؤتمر الدولي السابع عشر للهندسة الصناعية لمدة يومين، ويستضيفه قسم الهندسة الصناعية بجامعة فردوسي في مشهد المقدسة. والغرض من عقد هذا المؤتمر هو تقديم أحدث الإنجازات العلمية والعملية، وتبادل الآراء، وإقامة اتصالات علمية وبحثية فعالة في مختلف مجالات الهندسة الصناعية.

انتهى**أ م د