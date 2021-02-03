الشحنة الاولى من لقاح كورونا الروسي تصل طهران غدا الخميس

وقال ذيبخش في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء لمراسل وكالة "ارنا": ان الشحنة الاولى للقاح كورونا الروسي ستصل البلاد عصر غد الخميس بالتنسيق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الطرق وبناء المدن.

واضاف: ان شركة "ماهان" للطيران الايرانية ستقوم بنقل هذه الشحنة من روسيا وستحط في مطار "الامام الخميني (رض)" في الساعة 15:40 من عصر غد الخميس بالتوقيت المحلي (12:10 ظهرا بتوقيت غرينتش) وتم إعداد جميع التمهيدات اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.

وتشير نتائج المرحلة الاخيرة من الاختبار البشري للقاح "سبوتنيك V" بانها كانت ايجابية بنسبة 91.6 بالمائة حسب دراسة نشرتها مطبوعة LANCET بعد اجراء الاختبار على 20 الف متطوع.

وكان ربع عدد المتطوعين يعانون من امراض رئيسية تعد عاملا مساعدا على تشديد مرض كورونا. وكانت هنالك بين الافراد المتطوعين لتلقي هذا اللقاح 3 حالات وفاة كانوا يعانون من امراض رئيسية حادة ويبدو ان وفاتهم لا علاقة لها باللقاح. بناء على ذلك تم اعتبار اللقاح ضمن اللقاحات الموافق عليها من قبل شركات "فایزر- بایون‌ تك" و"مدرنا" و"آسترازنکا".

انتهى ** 2342