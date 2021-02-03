٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٠١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84210598
٠ Persons

الشحنة الاولى من لقاح كورونا الروسي تصل طهران غدا الخميس

الشحنة الاولى من لقاح كورونا الروسي تصل طهران غدا الخميس

طهران / 3 شباط / فبراير /ارنا- اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية محمد حسن ذيبخش بان الشحنة الاولى من لقاح كورونا الروسي ستصل الى مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران بعد ظهر غد الخميس.

وقال ذيبخش في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء لمراسل وكالة "ارنا": ان الشحنة الاولى للقاح كورونا الروسي ستصل البلاد عصر غد الخميس بالتنسيق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الطرق وبناء المدن.

واضاف: ان شركة "ماهان" للطيران الايرانية ستقوم بنقل هذه الشحنة من روسيا وستحط في مطار "الامام الخميني (رض)" في الساعة 15:40 من عصر غد الخميس بالتوقيت المحلي (12:10 ظهرا بتوقيت غرينتش) وتم إعداد جميع التمهيدات اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.  

وتشير نتائج المرحلة الاخيرة من الاختبار البشري للقاح "سبوتنيك V" بانها كانت ايجابية بنسبة 91.6 بالمائة حسب دراسة نشرتها مطبوعة LANCET  بعد اجراء الاختبار على 20 الف متطوع.

وكان ربع عدد المتطوعين يعانون من امراض رئيسية تعد عاملا مساعدا على تشديد مرض كورونا. وكانت هنالك بين الافراد المتطوعين لتلقي هذا اللقاح 3 حالات وفاة كانوا يعانون من امراض رئيسية حادة ويبدو ان وفاتهم لا علاقة لها باللقاح. بناء على ذلك تم اعتبار اللقاح ضمن اللقاحات الموافق عليها من قبل شركات "فایزر- بایون‌ تك" و"مدرنا" و"آسترازنکا".

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 11 =