ايران ومونتنيغرو تؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في العاصمة المونتنيغرية بودغوريتسا الاربعاء، لفت الجانبان الى ان اعواما من العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين وفرت اجواء ملحوظة لتحسين وتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ونوه السفير الايراني غير المقيم الى الامكانيات الواسعة للبلدين للتعاون في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية.

واعرب حسن بور عن امله بان تدخل الشركات الايرانية السوق المونتنيغرية في سياق تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه اعتبر رئيس غرفة التجارة المونتنيغرية حجم التبادل التجاري بين البلدين بانه لا يتناسب مع طاقاتهما، لافتا الى امكانيات بلاده في مجالات السياحة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونوه الى ان بلاده كانت ضمن الاقتصادات الخمسة الاولى ذات النمو السريع في اوروبا من ناحية الاستثمارات والخدمات لكنها شهدت انخفاضا ملحوظا خلال العام الاخير في القطاع السياحي بسبب تفشي فيروس كورونا، معربا عن امله بان تعود الى النمو الاقتصادي سريعا بعد فترة كورونا.

ورحب رئيس غرفة التجارة المونتنيغرية بالتعاون والمشاركة مع غرفة التجارة الايرانية عن طريق ابرام اتفاقية للتعاون وتنظيم زيارات ولقاءات بين الوفود التجارية للبلدين.

يذكر ان السفير الايراني في صربيا رشيد حسن بور قدّم اول امس الثلاثاء اوراق اعتماده للرئيس المونتنيغري كسفير غير مقيم في هذا البلد.

انتهى ** 2342