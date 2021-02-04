رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يعزي بوفاة علي انصاريان

وكتب "سلمان" في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة : انني اتقدم نيابة عن اسرة كرة القدم، بالعزاء والمواساة لوفاة علي انصاريان.

واضاف : ان فيروس كوفيد 19 تسبب في الكثير من الالم والمعاناة في انحاء العالم، وقد راح ضحيته اشخاص بارزون، ونحن في هذه اللحظات الحزينة ننضم الى اعزائنا لدى اتحاد الكرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالدعاء وتخليد ذكرى من فقدناهم.

وتوفي لاعب المنتخب الوطني الايراني السابق وفريقي برسبوليس واستقلال طهران، "علي انصاريان"، اليوم الاربعاء (3 فبراير 2012) اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 43 عاما.

وقبل فترة، رقد انصاريان في أحدى المستشفیات بطهران اثر اصابته بمرض كورونا حيث تدهورت حالته الصحية خلال الايام الاخيرة، الى ان وافته المنية امس.

وكان زميله في فريق برسبوليس والمنتخب الوطني الايراني، "مهرداد ميناوند" (45 عاما)، قد توفى الاسبوع الماضي اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد ايضا.

والفقيد انصاريان من مواليد العام 1978، وكانت بدايته في فريق فجر سباسي شيراز وانضم بعدها الى فريق برسبوليس حيث تالق فيه عدة سنوات في مركز قلب الدفاع وتحول الى احد اعمدته الرئيسية.

وبعد 5 اعوام من التالق في فريق برسبوليس انضم الى سايبا لكنه سرعان ما عاد الى برسبوليس ومن ثم لعب لفترات قصيرة في فرق استقلال طهران واستيل آذين واستقلال اهواز وغسترش فولاد تبریز وشهرداری تبریز وشاهین بوشهر.

ودافع انصاريان عن الوان المنتخب الوطني الايراني في 6 مباريات دولية.

كما خاض نجم الكرة الايرانية الفقيد علي انصاريان، خلال فترة احترافه الكروية وبعد اعتزاله في عامه الـ 34 ايضا، مجال التمثيل في السينما والتلفزيون.

انتهى ** ح ع