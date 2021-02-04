وزير الثقافة العراقي يزور السفارة الايرانية في بغداد

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي الايراني لدى العراق "حجة الاسلام غلامرضا اباذري" وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الثقافة العراقية، تطرقا الى قضايا عديدة بما في ذلك صيانة طاق كسرى والتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية وانتاج الافلام السينمائية، الى جانب تشكيل لجنة ثقافية مشتركة بين البلدين.

كما قدم وزير الثقافة العراقي تقريرا حول الاجراءات المتخذة في بلاده لصيانة طاق كسرى واعادة اعمار البيئة المحيطة بهذا المعلم التاريخي؛ داعيا الى تعاون ايران في صيانته.

الى ذلك، جدّد السفير الايراني في بغداد التاكيد على استعداد فريق الخبراء الايرانيين في مجال الاثار وصيانة المعالم التاريخية، لزيارة العراق واجراء دراسة تخصصية حول الظروف الراهنة في طاق كسرى؛ داعيا الى التسريع في وتيرة الاجراءات لزيارة هذا الفريق.

واشار مسجدي الى المنحى التنازلي للاصابات بفيروس كورونا في ايران والعراق والانجازات المحققة في سياق مكافحة هذا الوباء، وايضا المطالب المتتالية من جانب الشرائح المجتمعية المختلفة ولاسيما اصحاب الفنادق وشركات النقل في العراق؛ داعيا الى استئناف الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين مع الامتثال الى كامل البروتوكلات الوقائية والصحية.

انتهى** ح ع