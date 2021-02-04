انجاز 350 كم من مشروع انبوب نقل المياه من الخليج الفارسي الى شرق ايران

وقال رزم حسيني في تصريحه الخميس خلال لقائه الناشطين في القطاع الخاص بمحافظة خراسان الرضوية بمدينة مشهد مركز المحافظة: انه في العام 2013 بدا انشاء الخط الاول من المشروع بطول 330 كم من محافظة هرمزكان (جنوب) الى مدينة سيرجان (بمحافظة كرمان جنوب شرق) حيث تم تدشينه في العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس).

واوضح بانه تم الحصول على تسهيلات قدرها 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية لانجاز الخط الاول من المشروع.

واضاف: ان الماء الذي ينقل عبر هذا الانبوب يتم تحليته في البداية ويمر انبوب نقله عبر مرتفعات منطقة سيرجان وحاجي آباد بارتفاع نحو 3 الاف متر عن سطح البحر باستخدام 12 مضخة.

واعرب عن امله بان تبدا قريبا الاعمال التنفيذية للخط الثاني لنقل الماء من محافظة هرمزكان الى محافظات كرمان (جنوب شرق) وخراسان الجنوبية (شرق) وخراسان الرضوية (شمال شرق) ليصل الماء اليها في غضون 60 شهرا وتحل مشكلة المياه للسكان والصناعات والمناجم.

واشار رزم حسيني الى ان طول الانبوب من هرمزكان الى مشهد يبلغ 1550 كم واضاف: ان هذا المسار يتضمن 21 مضخة ويوفر انشاؤه 30 الف فرصة عمل وتبلغ طاقة نقل المياه الى محافظتي خراسان الجنوبية وخراسان الرضوية نحو 230 مليون متر مكعب.

ولفت الى ان الاعتمادات المخصصة للخط الثاني تبلغ 163 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

ونوه الى ان طول الخط الثالث لانبوب نقل المياه من الخليج الفارسي يبلغ 910 كم وفيه 17 مضخة وتبلغ الاعتمادات المخصصة له 470 تريليون ريال وقال: سيتم عبر هذا الخط نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظتي يزد واصفهان وسط البلاد.

انتهى ** 2342