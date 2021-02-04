٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84211830
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الدوري الايراني...برسبوليس يتقدم خطوة اخرى نحو الصدارة بفوزه على تراكتور

الدوري الايراني...برسبوليس يتقدم خطوة اخرى نحو الصدارة بفوزه على تراكتور

طهران / 5 شباط / فبراير /ارنا- حقق فريق برسبوليس فوزا ثمينا على مضيفه تراكتور سازي تبريز 1-0 في اطار المرحلة 14 من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم ليقترب خطوة اخرى نحو الصدارة.

وفي هذه المباراة التي جرت في تبريز عصر الخميس سجل قلب الدفاع في فريق برسبوليس جلال حسيني هدف الفوز في الدقيقة 53 من ضربة راس قوية من كرة مرفوعة من ركلة ثابتة من الجبهة اليمنى قرب منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 21 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع فيما تجمد رصيد تراكتور عند 19 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر استقلال طهران الترتيب برصيد 23 نقطة يليه صنعت نفط ابادان برصيد 22 نقطة ومن ثم سباهان اصفهان وفي جعبته 22 نقطة علما بان برسبوليس له مباراة مؤجلة.

وفي مباراة اخرى جرت الخميس ايضا خسر شهر خودرو امام ضيفه مس رفسنجان 1-0  فيما ستجري اليوم بقية مباريات المرحلة واهمها دربي اصفهان بين ذوب آهن وسباهان ودربي خوزستان بين صنعت نفط ابادان وفولاد خوزستان فيما يستضيف استقلال طهران نساجي مازندران.

انتهى ** 2342

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