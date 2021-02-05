نائب الطائفة اليهودية بمجلس الشورى: لا تمييز بين اتباع الاديان السماوية في ايران

وقال النائب سامة يح نجف ابادي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس على هامش مراسم تكريم اسر شهداء الاديان التوحيدية والتي اقيمت في مقبرة الطائفة اليهودية بطهران: ان منهج مفجر الثورة الاسلامية وسماحة قائد الثورة الاسلامية والاقليات الدينية هو الاحترام وعدم التمييز بين اتباع الاديان السماوية وان هذا الامر قد تحقق في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان جميع الاديان والمذاهب في ايران قد شارك ابناؤهم في فترة الثورة وفي جبهات الحرب والدفاع عن الوطن.

وتابع النائب عن الطائفة اليهودية: نحن كلنا ايرانيون ولا فرق بيننا اي افكار نحمل بل ان مسؤوليتنا هي الدفاع عن الثورة وتكريم اناس ضحوا باغلى ما يملكون من اجل ان نعيش نحن في امن واستقرار.

واشاد بتضحيات جميع المقاتلين والمضحين وقال: ان هؤلاء الافراد هم اعزاء كالشهداء ونحن مدينون لهم ولاسرهم كلهم.

ونوه الى بطولات القائد الشهيد قاسم سليماني وقال: ان القائد الشهيد سليماني سعى في الدفاع عن المظلومية وان الكثير من غير المسلمين يعتبرون حياتهم بانها مدينة له ونحن علينا ايضا ان نتبع مدرسة هذا الشهيد الجليل وان نضع ايدينا بايدي البعض من اجل بناء ورفعة ايران.

من جانبه قال مساعد الشؤون الثقافية والتعليمية لرئيس "مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين" العميد يعقوب سليماني ان شهداء الاديان التوحيدية خلقوا ملاحم الى جانب سائر الشهداء.

ونوه الى ان شهداء سائر الاديان التوحيدية في البلاد بلغ 153 شهيدا من الطوائف الاشورية واليهودية والزرادشتية والارمنية.

انتهى ** 2342