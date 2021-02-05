٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84211835
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ازاحة الستار قريبا عن طرازين جديدين من السيارات الايرانية

ازاحة الستار قريبا عن طرازين جديدين من السيارات الايرانية

مشهد / 5 شباط / فبراير /ارنا- اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني بانه سيتم قريبا ازاحة الستار عن طرازين جديدين من السيارات الايرانية.

وقال رزم حسيني في تصريح للصحفيين الخميس على هامش اجتماعه بالناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية بمدينة مشهد مركز المحافظة الواقعة شمال شرق ايران: سيتم في القرب العاجل ازاحة الستار عن طرازين جديدين من السيارات المصنعة من قبل الشركتين الكبيرتين "سايبا" و"ايران خودرو" باسم "شاهين" و"تارا".

واوضح وزير الصناعة بان تم توطين الكثير من اجزاء السيارات وقطع الغيار التي كانت تستورد من الخارج سابقا.

واشار الى انخفاض اسعار السيارات في الاسواق واضاف: انه في حال اتخاذ وتنفيذ سياسة مالية واقتصادية مدبرة ستنخفض اسعار السيارات الى مستوى التوازن وسينتهي دور السماسرة في السوق.   

واضاف رزم حسيني: انه وبعد زيادة عرض السيارات في السوق ستنخفض الاسعار وسيتم في القريب العاجل عرض طرازين جديدين من السيارات باسم "تارا" و"شاهين".

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