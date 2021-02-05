ازاحة الستار قريبا عن طرازين جديدين من السيارات الايرانية

وقال رزم حسيني في تصريح للصحفيين الخميس على هامش اجتماعه بالناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية بمدينة مشهد مركز المحافظة الواقعة شمال شرق ايران: سيتم في القرب العاجل ازاحة الستار عن طرازين جديدين من السيارات المصنعة من قبل الشركتين الكبيرتين "سايبا" و"ايران خودرو" باسم "شاهين" و"تارا".

واوضح وزير الصناعة بان تم توطين الكثير من اجزاء السيارات وقطع الغيار التي كانت تستورد من الخارج سابقا.

واشار الى انخفاض اسعار السيارات في الاسواق واضاف: انه في حال اتخاذ وتنفيذ سياسة مالية واقتصادية مدبرة ستنخفض اسعار السيارات الى مستوى التوازن وسينتهي دور السماسرة في السوق.

واضاف رزم حسيني: انه وبعد زيادة عرض السيارات في السوق ستنخفض الاسعار وسيتم في القريب العاجل عرض طرازين جديدين من السيارات باسم "تارا" و"شاهين".

انتهى ** 2342