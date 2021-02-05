المرحلة الثانية للدراسات السريرية للقاح الايراني تبدأ آذار القادم

وقال حامد حسيني ان المرحلة الاولى للاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت" ستنتهي حتى بدايات شهر اذار/مارس القادم.

واضاف: انه سيتم حتى بدايات شهر اذار/مارس تسليم نتائج هذه المرحلة للاختبار السريري للقاح الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وبعد اصدار التراخيص اللازمة سندخل المرحلة الثانية للدراسات السريرية حول تاثيرات اللقاح.

وبشان المرحلة الاولى للدراسات السريرية للقاح الايراني قال: انه لغاية يوم امس (الاربعاء) تلقى 50 من المتطوعين الجرعة الاولى من لقاح "كوف ايران بركت" وتلقى 21 منهم الجرعة الثانية ايضا.

واضاف حسيني: انه حتى بداية الاسبوع القادم سيدخل جميع الافراد المتبقين هذه المرحلة من الاختبار البشري ومن ثم تبدا الدراسات السريرية بشانهم.

وفيما يتعلق بالاوضاع الصحية للمتطوعين الذين تلقوا اللقاح المنتج من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر الامام قال مدير مركز الاختبار السريري بجامعة العلوم الطبية بطهران: ان الاوضاع الصحية لهذه الافراد يتم رصدها على مدار الساعة من قبل اطباء اخصائيين وحتى هذه اللحظة فان جميع المتطوعين الخمسين هم في صحة كاملة وان تطعيمهم باللقاح لم يؤد الى ظهور اي اعراض خاصة وغير متوقعة لديهم.

انتهى ** 2342