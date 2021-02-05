ايران تهدف للمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية مع جمهورية اذربيجان

وقال موسوي في كلمته الخميس في باكو خلال مراسم اقيمت لمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية وميلاد السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي الاكرم (ص): ان الاواصر الثقافية والدينية والتاريخية والاخوة والصداقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان دائمة وابدية وان العلاقات الودية جدا بين مسؤولي البلدين تعد رصيدا راسخا للتعاون بين البلدين.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت جمهورية اذربيجان على الدوام ولم تتوان عن تقديم الدعم الشامل لها ابدا.

وتابع السفير الايراني: ان تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان يعد من اولويات السياسة الخارجية لطهران بعد استقلال هذا البلد وان الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وسائر كبار المسؤولين فيهما قد اوجدت تحركا لافتا في مسار تنمية العلاقات في الكثير من المجالات.

وقال: انه مثلما صرح الرئيس الاذربيجاني فان الحدود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان هي حدود صداقة ونحن نعتقد بان احياء هذه الحدود يمكنه ايجاد مشاريع تعاون جديدة للعلاقات بين البلدين.

انتهى ** 2342