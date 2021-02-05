٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84211939
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تصدير ما تفوق قيمته 456 مليون دولار من السلع غير النفطية من آستارا

تصدير ما تفوق قيمته 456 مليون دولار من السلع غير النفطية من آستارا

آستارا/5 شباط/فبراير/إرنا- أعلن مدير عام جمارك آستارا (في محافظة كيلان-شمالي البلاد)، كريم رسولي، عن تصدير 753 الفا و119 طنا من السلع غير النفطية بقيمة 546 مليونا و331 الفا و160 دولارا عبر الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية لهذه المدينة إلى الخارج منذ بداية العام (الإيراني الجاري- بدأ في 20 آذارمارس 2020) حتى 3 فبراير الحالي، مضيفا ان هذا المبلغ من الصادرات في تاريخ التجارة الحدودية لآستارا غير مسبوق.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الجمعة)، أضاف رسولي، ان معظم السلع المصدرة شملت المنتجات الزراعية والكيماوية والمعدنية والفلزية والمواد الغذائية والبلاستيكية والأسمنت والجص والمنظفات والأقمشة والصناعات اليدوية وانواع السجاد والملابس والحقائب والأحذية، مضيفا ان السلع المصدرة خلال هذه الفترة تظهر زيادة من حيث القيمة الاقتصادية بنسبة 49 في المائة.

كما أشار الى استيراد 215 الفا و600 طنا من البضائع بقيمة 137 مليونا و 646 ألفا و 834 دولارا، عبر جمارك آستارا في الفترة ذاتها،كانت تشمل أخشابا وألواحا وحبوب ونباتات.

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