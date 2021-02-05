تصدير ما تفوق قيمته 456 مليون دولار من السلع غير النفطية من آستارا

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الجمعة)، أضاف رسولي، ان معظم السلع المصدرة شملت المنتجات الزراعية والكيماوية والمعدنية والفلزية والمواد الغذائية والبلاستيكية والأسمنت والجص والمنظفات والأقمشة والصناعات اليدوية وانواع السجاد والملابس والحقائب والأحذية، مضيفا ان السلع المصدرة خلال هذه الفترة تظهر زيادة من حيث القيمة الاقتصادية بنسبة 49 في المائة.

كما أشار الى استيراد 215 الفا و600 طنا من البضائع بقيمة 137 مليونا و 646 ألفا و 834 دولارا، عبر جمارك آستارا في الفترة ذاتها،كانت تشمل أخشابا وألواحا وحبوب ونباتات.

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