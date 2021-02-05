العلماء الإيرانيون ينتجون 2 في المائة من المقالات العلمية المعتمدة بالعالم

وفي حوار مع مراسل إرنا من بوشهر(جنوبي البلاد)، أشار رحيمي شعرباف، إلى تسجيل ما يزيد عن 65 ألف وثيقة علمية من إيران في قواعد البيانات الدولية المعتمدة، وأضاف: تحتل إيران حاليا المرتبة 15 في العالم من حيث كمية إنتاج المقالات العلمية وفي السنوات الأخيرة ركزت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا على تحسين جودة المقالات والوثائق العلمية.

وقال: لقد نجحت إيران في تحسين ترتيبها من حيث جودة المادة وإنتاج المقالات الأكثر استشهادا بالعالم مرتبتين مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى المركز 14، ومن المتوقع أن تتقدم مرتبة أخرى قريبا، والذي يعد نجاحا كبيرا مع القيود المفروضة بسبب الحظر.

انتهى**أ م د