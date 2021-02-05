٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:١١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84211989
٠ Persons

سمات

نائب وزيرالعلوم:

العلماء الإيرانيون ينتجون 2 في المائة من المقالات العلمية المعتمدة بالعالم

العلماء الإيرانيون ينتجون 2 في المائة من المقالات العلمية المعتمدة بالعالم

بوشهر/5 شباط/فبراير/إرنا- أعلن نائب وزيرالعلوم والبحوث والتكنولوجيا للشؤون البحثية، غلامحسين رحيمي شعرباف: على الرغم من أن إيران تضم 1 في المائة فقط من سكان العالم، الا ان 2 في المائة من اجمالي المقالات العلمية الموثوقة في العالم ينتجها علماء وباحثون إيرانيون.

وفي حوار مع مراسل إرنا من بوشهر(جنوبي البلاد)، أشار رحيمي شعرباف، إلى تسجيل ما يزيد عن 65 ألف وثيقة علمية من إيران في قواعد البيانات الدولية المعتمدة، وأضاف: تحتل إيران حاليا المرتبة 15 في العالم من حيث كمية إنتاج المقالات العلمية وفي السنوات الأخيرة ركزت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا على تحسين جودة المقالات والوثائق العلمية.

وقال: لقد نجحت إيران في تحسين ترتيبها من حيث جودة المادة وإنتاج المقالات الأكثر استشهادا بالعالم مرتبتين مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى المركز 14، ومن المتوقع أن تتقدم مرتبة أخرى قريبا، والذي يعد نجاحا كبيرا مع القيود المفروضة بسبب الحظر.

انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 2 =