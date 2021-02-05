٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:١٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84212246
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لافروف: على أميركا اتخاذ القرار بشأن الإتفاق النووي عاجلا

لافروف: على أميركا اتخاذ القرار بشأن الإتفاق النووي عاجلا

موسكو/5 شباط/فبراير/إرنا- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ان الإتفاق النووي لقد وصل الى منعطف حاسم، معربا عن أمل بلاده في أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى نتيجة نهائية بشأن إجراءاتها المستقبلية فيما يتعلق بهذا الاتفاق الدولي".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة) مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال لافروف: "سنواصل العمل معا في إطار الإتفاق النووي لتسوية الموقف بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: لقد وصلنا الى منعطف حاسم. ونأمل أن تقوم حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى وبصفتها دولة تفاوضت بشأن برنامج إيران النووي ووقعت على الاتفاق، بتحديد انه إلى أي مستوى يمكنها الالتزام بهذه الوثيقة الدولية الهامة والعودة اليها.. الوثيقة التي جاءت نتيجة دبلوماسية متعددة الأطراف وهي مثال بارز على الجهود المبذولة للحد من التوترات في المناطق المتأزمة وتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.

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