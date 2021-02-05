لافروف: على أميركا اتخاذ القرار بشأن الإتفاق النووي عاجلا

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة) مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال لافروف: "سنواصل العمل معا في إطار الإتفاق النووي لتسوية الموقف بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: لقد وصلنا الى منعطف حاسم. ونأمل أن تقوم حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى وبصفتها دولة تفاوضت بشأن برنامج إيران النووي ووقعت على الاتفاق، بتحديد انه إلى أي مستوى يمكنها الالتزام بهذه الوثيقة الدولية الهامة والعودة اليها.. الوثيقة التي جاءت نتيجة دبلوماسية متعددة الأطراف وهي مثال بارز على الجهود المبذولة للحد من التوترات في المناطق المتأزمة وتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.

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