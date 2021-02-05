جوزيب بوريل: الإتفاق النووي من أهم مجالات التعاون مع روسيا

وخلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الجمعة)، أشار بوريل الى مباحثاته مع الجانب الروسي حول الإتفاق النووي.

وأضاف: ان الإتفاق النووي من القضايا الدولية المهمة التي يمكننا التعاون مع روسيا بشأنها.

انتهى**أ م د