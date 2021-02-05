جوزيب بوريل: الإتفاق النووي من أهم مجالات التعاون مع روسيا

وخلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الجمعة)، أشار بوريل الى مباحثاته مع الجانب الروسي حول الإتفاق النووي.
وأضاف: ان الإتفاق النووي من القضايا الدولية المهمة التي يمكننا التعاون مع روسيا بشأنها.
انتهى**أ م د
موسكو/5 شباط/فبراير/إرنا- صرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "إن خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) هي إحدى أهم مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع روسيا".
وخلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الجمعة)، أشار بوريل الى مباحثاته مع الجانب الروسي حول الإتفاق النووي.
وأضاف: ان الإتفاق النووي من القضايا الدولية المهمة التي يمكننا التعاون مع روسيا بشأنها.
انتهى**أ م د
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