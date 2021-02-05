مسؤول: خط انتاج لقاح كورونا الايراني يبدا بعد 3 اشهر

وقال هاشمي في تصريح له اليوم الجمعة: ان هذه الوحدة الانتاجية القادرة على انتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا سيتم تدشينها في حي صناعة الادوية للجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض).

واضاف: ان كلفة هذا الخط الانتاجي تبلغ 30 مليون يورو وهو الان قيد الانشاء بقدرات وهمم خبراء وشباب البلاد.

واوضح بان هنالك حاجة الى 3.5 مليون جرعة للافراد ذوي الاولوية في البلاد وقال: انه ومع تدشين هذا الخط الانتاجي ستتم تلبية حاجة البلاد للقاح كورونا.

واشار الى نهج اللجنة في تلبية حاجات البلاد وقال: ان هذه الوحدة قامت بتلبية حاجة البلاد في ذورة الحظر بانتاج 5 ملايين عدد من الكمامات في الايام الاولى لتفشي مرض كورونا.

انتهى ** 2342