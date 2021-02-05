٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٢٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84212487
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مسؤول: خط انتاج لقاح كورونا الايراني يبدا بعد 3 اشهر

مسؤول: خط انتاج لقاح كورونا الايراني يبدا بعد 3 اشهر

مراغة / 5 شباط / فبراير /ارنا- اعلن نائب رئيس "اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض)" مصطفى هاشمي بان خط انتاج لقاح كورونا المصنع من قبل هذه اللجنة سيبدا خلال الشهر الثاني من العام الايراني القادم (21 نيسان/ابريل -21 ايار /مايس).

وقال هاشمي في تصريح له اليوم الجمعة: ان هذه الوحدة الانتاجية القادرة على انتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا سيتم تدشينها في حي صناعة الادوية للجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض).

واضاف: ان كلفة هذا الخط الانتاجي تبلغ 30 مليون يورو وهو الان قيد الانشاء بقدرات وهمم خبراء وشباب البلاد.

واوضح بان هنالك حاجة الى 3.5 مليون جرعة للافراد ذوي الاولوية في البلاد وقال: انه ومع تدشين هذا الخط الانتاجي ستتم تلبية حاجة البلاد للقاح كورونا.

واشار الى نهج اللجنة في تلبية حاجات البلاد وقال: ان هذه الوحدة قامت بتلبية حاجة البلاد في ذورة الحظر بانتاج 5 ملايين عدد من الكمامات في الايام الاولى لتفشي مرض كورونا.

انتهى ** 2342

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