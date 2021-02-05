تحديد الفئة الاولى ذات الاولوية التي ستتلقى لقاح كورونا في ايران

وقال كرمانبور في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه نظرا لمحدودية عدد لقاح "سبوتنيك V" (المضاد لفيروس كورونا) فان الفئة الاولى ذات الاولوية التي يمكنها ان تتلقاه، وفقا للايعاز الصادر عن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، هم العاملون في اقسام العناية المركزة (ICU) في المستشفيات الحكومية والعامة والخاصة والقوات المسلحة.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي قد اعلن مساء الخميس عن وصول اول شحنة من لقاح كورونا الروسي الى البلاد ونقلها الى مكان التخزين لاخذ عينات منها ودراستها بصورة نهائية.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان الشحنة الاولى للقاح "سبوتنيك V" الروسي قد نقلت الى مكانة التخزين من اجل اخذ عينات منها ودراستها النهائية.

واضاف: ان بدء عملية التطعيم رهن بموافقة واعلان الدائرة الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة التنفيذية للقاح كورونا.

وتابع جهانبور: ان واردات لقاح كورونا من سائر المصادر جارية في الوقت الحاضر ومثلما اعلن وزير الصحة فان لقاحات اخرى من ضمنها 4.2 مليون جرعة من لقاح استرازنكا من سلة "كوفاكس" ستصل الى البلاد خلال شباط/فبراير الحالي.

واوضح بان توزيع لقاحات كورونا من سلة كوفاكس لم يبدا لاي دولة لغاية الان.

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