الدوري الايراني...استقلال طهران يحتفظ بالصدارة بفوزه على نساجي مازندران

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الجمعة على استاد "ازادي" سجل فرشيد اسماعيلي هدف الفوز لاستقلال طهران في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واهدر مهدي قائدي فرصة تعزيز النتيجة لصالح استقلال طهران حينما اهدر ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 88 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع استقلال طهران رصيده الى 26 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد نساجي مازندران عند 9 نقاط في المركز 15 .

وجرت الجمعة بقية مباريات المرحلة 14 واهمها فوز سباهان اصفهان على مضيفه ذوب آهن في دربي اصفهان 3-1 فيما تعادل صنعت نفط ابادان مع ضيفه فولاد خوزستان 1-1 في دربي خوزستان.

ويحتل سباهان مركز الوصافة برصيد 25 نقطة يليه صنعت نفط ابادان برصيد 23 نقطة ومن ثم برسبوليس برصيد 21 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

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