وبحسب الاحصائيات فقد بلغ إنتاج ايران من الحديد الإسفنجي في عام 2020، 27 مليونا و 907 ألف طن حيث سجل نموا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بعام 2019 الذي بلغ انتاجه 26 مليونا و 359 ألف طن.

وتعد إيران ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند، وتتطلع الى زيادة الانتاج في إطار 7 مشاريع للفولاذ في مدن سفيد دشت ، ونيريز ،وقائنات ، وبافت ، وسبزوار، وشادكان وميانه.

كما تحتل ايران المركز الثالث في انتاج الجص في العالم وإسبانيا هي أكبر منتج أوروبي لهذا المنتج وتحتل المرتبة السادسة في العالم.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة في العالم في مجال انتاج البنتونيت المستخدم في صناعة الصلب ، والتكرير ، وحفر آبار النفط ، وإنتاج المنظفات والمنتجات الصحية وغيرها.

ووفقًا لوزارة الصناعة تحتل ايران المركز الرابع في العالم في مجال انتاج السترونشيوم في إحصاءات عام 2020.

بحسب إحصائيات وزارة الصناعة تقف ايران في المركز الرابع عالميا في مجال انتاج الباريت العام الماضي.

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