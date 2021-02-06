٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84212958
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افتتاح مبنى بمدينة رشت الايرانية يضم مكتب بريد ومتحف ومدرسة

افتتاح مبنى بمدينة رشت الايرانية يضم مكتب بريد ومتحف ومدرسة

رشت/ 6 شباط/ فبراير/ ارنا - افتتح أول مبنى في العالم بمدينة رشت شمال البلاد يضم "مكتب بريد ومتحف ومدرسة" بحضور مساعد وزير الاتصالات والمدير التنفيذي لشركة البريد الوطنية الايرانية رمضان علي سبحاني ومساعد محافظ كيلان ومجموعة من المدراء بالمحافظة.

واشار مدير عام دائرة البريد بمحافظة كيلان الى أن مبنى دائرة البريد في مدينة رشت تم بناؤه عام 1927 بمساحة تبلغ 600 متر مربع، وهو أحد المباني التاريخية المسجلة في المحافظة، وقال، أن المبنى تعرض لأضرار جراء الزلزال والآن تم ترميمه وإنشاء "مركز ومتحف ومدرسة".

و يعرض المتحف مجموعة مختارة من الطوابع قبل الثورة وبعدها ومجموعة من ظروف الطوابع والرسائل الأجنبية النادرة، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات المتحف القديمة في مجال الاتصالات.

 الغرض من افتتاح هذا المركز هو التعليم والبحث والثقافة في مجال الطوابع البريدية ومهارات الاتصالات، كما ان تعليم الأطفال واليافعين في مختلف مجالات الاتصالات والإعلام، بما في ذلك تعزيز الثقافة الإعلامية ومهارات الاتصالات، من البرامج التي سيتم تنفيذها في هذا المركز.

 كما تم الكشف عن طابع خاص لـ " البريد والمتحف والمدرسة" على هامش حفل افتتاح هذا المتحف.

المتحف مفتوح للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، كما سيتم افتتاح ثاني مكتب بريد ومتحف ومدرسة في إيران في مدينة دلجان بمحافظة سيستان وبلوجستان.

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