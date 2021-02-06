إيران ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة في ليبيا

وأعلن خطيب زاده اليوم السبت، ترحيبه بنتائج اجتماع الأطراف السياسية الليبية في جنيف وتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة في ليبيا ، معربا عن أمله في أن تمهد الحكومة المؤقتة الجديدة الظروف اللازمة لاجراء الانتخابات.

كما أعرب عن أمله بأن توفر الحكومة الليبية المؤقتة، الارضية لترسيخ الاستقرار والسلام وتحقيق النمو والتنمية في هذا البلد على أساس السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي وبعيدا عن التدخل الأجنبي.

وأختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة امس الجمعة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

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