وفاة 100 من كوادر التمريض بسبب الاصابة بفیروس کورونا

وقالت مريم حضرتي اليوم السبت في مؤتمر صحفي اقيم عبر الانترنت في وزارة الصحة : واجهنا في العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس 2020) الكثير من الصعوبات بما فيها تفشي فيروس كورونا و رغم ذلك تمكنا من تحقيق إنجازات كثيرة خاصة في المجال الصحي وتمكنا ايضا من متابعة مطالب الكوادر الصحية وذلك بتوجيه من سماحة قائد الثورة الإسلامية في يوم التمريض، مؤكدة اننا نعمل على تنفيذها.

وللاشادة بجهود الكوادر الطبية الدؤوبة في مواجهة فيروس كورونا كان سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله علي الخامنئي قد صرح بان الجميع قدموا تضحيات على مستوى الاطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في مکافحة کورونا".

وكان مساعد نقابة الاطباء الايراني "علي فتاحي" قد اعلن قبل شهور عن استشهاد اكثر من 140 من الكوادر الطبية والعلاجية بمن فيهم الاطباء و الاخصايين و الممرضين في جميع انحاء ايران خلال مكافحتهم فيروس كورونا.

انتهى**3276