٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84213892
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وفاة 100 من كوادر التمريض بسبب الاصابة بفیروس کورونا

وفاة 100 من كوادر التمريض بسبب الاصابة بفیروس کورونا

طهران/6شباط/فبراير/ارنا- اعلنت مساعدة قسم التمريض التابع لوزارة الصحة الايرانية "مريم حضرتي" عن وفاة 100 ممرض وممرضة منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد (آذار/مارس 2019).

وقالت مريم حضرتي اليوم السبت في مؤتمر صحفي اقيم عبر  الانترنت في وزارة الصحة : واجهنا في العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس 2020) الكثير من الصعوبات بما فيها تفشي فيروس كورونا و رغم ذلك تمكنا من تحقيق  إنجازات كثيرة خاصة في المجال الصحي وتمكنا ايضا من متابعة مطالب الكوادر الصحية وذلك بتوجيه من سماحة قائد الثورة الإسلامية في يوم التمريض، مؤكدة اننا نعمل على تنفيذها.
وللاشادة بجهود الكوادر الطبية الدؤوبة في مواجهة فيروس كورونا كان سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله علي الخامنئي قد صرح  بان الجميع قدموا تضحيات على مستوى الاطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في مکافحة کورونا".

وكان مساعد نقابة الاطباء الايراني "علي فتاحي" قد اعلن قبل شهور عن استشهاد اكثر من 140 من الكوادر الطبية والعلاجية بمن فيهم الاطباء و الاخصايين و الممرضين في جميع انحاء ايران خلال مكافحتهم فيروس كورونا.
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