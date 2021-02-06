تسجيل 76حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 6 الاف و 983 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و459 الفا و370 شخصا؛ من بينهم 3802 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 247 الفا و 374 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 76 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 412 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 612 الفا و 33 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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