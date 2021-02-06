ايران..انتاج 97% من الادوية محليا والارتقاء الى المركز الـ16 عالميا بانتاج العلم

واضاف كرمي اليوم السبت لمراسل ارنا ان ايران وعلى اعتاب الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وبرغم الحظر الظالم المفروض عليها تعتبر اليوم من الدول المتقدمة في المجال العلمي والتقني فهي تقدمت من المركز الـ 54 عالميا في العام 2005 الى المرتبة الـ16 عالميا في مجال الانتاج العلمي.

واوضح كرمي ان ايران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج علوم النانو، والسابعة في التكنولوجيا الحيوية، والتاسعة في الفضاء، والرابعة في الخلايا الجذعية، وتحتل مكانة مرموقة في العلوم المعرفية والذكاء الاصطناعي.

وقال: في مجال الأدوية ، ننتج 97٪ من الأدوية محليًا، مشيرا الى توطين انتاج المعدات الطبية ومعدات المختبرات والمستلزمات في معاهد البحوث والمراكز العلمية.

واكد انه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك لولا التطور العلمي الحاصل في جميع المجالات.

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