٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84213997
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ايران..انتاج 97% من الادوية محليا والارتقاء الى المركز الـ16 عالميا بانتاج العلم

ايران..انتاج 97% من الادوية محليا والارتقاء الى المركز الـ16 عالميا بانتاج العلم

طهران/ 6 شباط / فبراير/ ارنا – قال امين لجنة التنمية العلمية والتقنية الايرانية "برويز كرمي" انه على الرغم من الحظر المفروض من قبل القوى العالمية العظمى علد ایران، فإنها تحتل حالیا المرتبة الـ16 عالميا من حيث الإنتاج العلمي، وقد تمكنت من انتاج 97٪ من الأدوية التي یحتاجها المرضى داخل البلاد.

واضاف كرمي اليوم السبت لمراسل ارنا ان ايران وعلى اعتاب الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وبرغم الحظر الظالم المفروض عليها تعتبر اليوم من الدول المتقدمة في المجال العلمي والتقني فهي تقدمت من المركز الـ 54 عالميا في العام 2005 الى المرتبة الـ16 عالميا في مجال الانتاج العلمي.

واوضح كرمي ان ايران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج علوم النانو، والسابعة في التكنولوجيا الحيوية، والتاسعة في الفضاء، والرابعة في الخلايا الجذعية، وتحتل مكانة مرموقة في العلوم المعرفية والذكاء الاصطناعي.

وقال: في مجال الأدوية ، ننتج 97٪ من الأدوية محليًا، مشيرا الى توطين انتاج المعدات الطبية ومعدات المختبرات والمستلزمات في معاهد البحوث والمراكز العلمية.

واكد انه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك لولا التطور العلمي  الحاصل في جميع المجالات.

انتهى**م م**

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