قائد الثورة يستقبل غدا جمعا من القادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني

وافاد الموقع الاعلامي لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، انه نظرا لظروف كورونا الراهنة وضرورة الالتزام بكامل التعليمات الصحية السائدة في البلاد، سيعقد هذا اللقاء في حسينية الامام الخميني (ره) بحضور عدد قليل من القادة والكوادر المنتسبة الى القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية.

يذكر، ان اللقاء بين قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، يعقد سنويا على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، وذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 19 فبراير 1979 بين قادة هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (ره).

انتهى ** ح ع