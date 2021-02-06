٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84214310
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قائد الثورة يستقبل غدا جمعا من القادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني

قائد الثورة يستقبل غدا جمعا من القادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني

طهران / 6 شباط / فبراير / ارنا – يستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" غدا الاحد، جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني.

وافاد الموقع الاعلامي لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، انه نظرا لظروف كورونا الراهنة وضرورة الالتزام بكامل التعليمات الصحية السائدة في البلاد، سيعقد هذا اللقاء في حسينية الامام الخميني (ره) بحضور عدد قليل من القادة والكوادر المنتسبة الى القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية. 

يذكر، ان اللقاء بين قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، يعقد سنويا على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، وذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 19 فبراير 1979 بين قادة هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (ره). 

انتهى ** ح ع 

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