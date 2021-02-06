٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84214543
٠ Persons

سمات

مسؤول : انجاز المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية على لقاح كورونا الايراني

مسؤول : انجاز المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية على لقاح كورونا الايراني

طهران / 6 شباط / فبراير / ارنا – قال مدير مركز الاختبارات السريرية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "حامد حسيني" : ان المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية المعلقة بلقاح كورونا الايراني، انتهت اليوم بعد حقن 6 اخرين من المتطوعين في البلاد.

واوضح حسيني في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت : ان 56 متطوعا خاضوا المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية على اللقاح الايراني، وان جميع هؤلاء المتطوعين تلقوا اللقاح خلال الفترة من 29 ديسمبر الى 6 فبراير 2021. 

وحول المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية، اعلن المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، "ان 22 متطوعا لحد الان تلقوا الجرعة الثانية؛ على ان يتم تطعيم جميع المتطوعين لغاية 5 مارس المقبل". 

وفيما اشار الى ان جميع المراحل التنفيذية ذات الصلة بانتاج اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا حقّقت نتائح مطلوبة دون ان تسجل اية اعراض جانبية ملحوظة بين المتطوعين في البلاد، اكد حسيني ان الاعلان عن النتائج النهائية في هذا الخصوص لايزال مبكرا؛ معربا عن توقعه بإمكانية حسم النتائج خلال الشهر القادم.

انتهى ** ح ع   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =