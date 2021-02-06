مسؤول : انجاز المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية على لقاح كورونا الايراني

واوضح حسيني في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت : ان 56 متطوعا خاضوا المرحلة الاولى من الاختبارات البشرية على اللقاح الايراني، وان جميع هؤلاء المتطوعين تلقوا اللقاح خلال الفترة من 29 ديسمبر الى 6 فبراير 2021.

وحول المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية، اعلن المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، "ان 22 متطوعا لحد الان تلقوا الجرعة الثانية؛ على ان يتم تطعيم جميع المتطوعين لغاية 5 مارس المقبل".

وفيما اشار الى ان جميع المراحل التنفيذية ذات الصلة بانتاج اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا حقّقت نتائح مطلوبة دون ان تسجل اية اعراض جانبية ملحوظة بين المتطوعين في البلاد، اكد حسيني ان الاعلان عن النتائج النهائية في هذا الخصوص لايزال مبكرا؛ معربا عن توقعه بإمكانية حسم النتائج خلال الشهر القادم.

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