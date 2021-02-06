٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84214559
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نائب وزير الاقتصاد: صادرات إيران غير النفطية بلغت ما يعادل 80 في المائة من الواردات

نائب وزير الاقتصاد: صادرات إيران غير النفطية بلغت ما يعادل 80 في المائة من الواردات

كاشان/6 شباط/فبراير/إرنا- قال نائب وزير الاقتصاد للشؤون المصرفية والتأمين والشركات الحكومية، عباس معمارنجاد، إن نسبة الصادرات غير النفطية إلى واردات إيران ارتفعت من خمسة في المائة عام 1978 لتصل إلى 80 بالمائة في الوقت الحالي، مؤكدا ان هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الدؤوبة لرجال الاعمال والاقتصاديين الإيرانيين.

وخلال إجتماعه اليوم (السبت) مع مجموعة من رجال الأعمال المصدرين في غرفة التجارة والتعدين والصناعة والزراعة بمدينة كاشان في محافظة اصفهان (وسط البلاد)، أضاف معمار نجاد: على الرغم من تقارب نسبة الصادرات والواردات الإيرانية في السنوات الأخيرة بسبب الشروط المفروضة اثر الحظر الجائر، الا انه من المهم للغاية الإستغناء عن صادرات النفط وملائمة نسبة الصادرات غير النفطية مع الواردات.

وأضاف معمار نجاد، ان وثيقة الرؤية الاقتصادية لإيران تتطلع الى بلوغها المرتبة الأولى بالمنطقة في مجال التجارة والتنوع في السلع المصدرة ووجهات التصدير.

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