نائب وزير الاقتصاد: صادرات إيران غير النفطية بلغت ما يعادل 80 في المائة من الواردات

وخلال إجتماعه اليوم (السبت) مع مجموعة من رجال الأعمال المصدرين في غرفة التجارة والتعدين والصناعة والزراعة بمدينة كاشان في محافظة اصفهان (وسط البلاد)، أضاف معمار نجاد: على الرغم من تقارب نسبة الصادرات والواردات الإيرانية في السنوات الأخيرة بسبب الشروط المفروضة اثر الحظر الجائر، الا انه من المهم للغاية الإستغناء عن صادرات النفط وملائمة نسبة الصادرات غير النفطية مع الواردات.

وأضاف معمار نجاد، ان وثيقة الرؤية الاقتصادية لإيران تتطلع الى بلوغها المرتبة الأولى بالمنطقة في مجال التجارة والتنوع في السلع المصدرة ووجهات التصدير.

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