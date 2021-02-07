٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٣٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84215225
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بدء فعاليات معرض إيران بلاست الدولي في طهران

طهران/ 7 شباط/ فبراير/ ارنا -بدأ معرض إيران بلاست الدولي الرابع عشر اعماله اليوم الاحد بحضور وزير النفط ورئيسي لجان الطاقة والصناعات والمناجم بمجلس الشورى الإسلامي وبعض سفراء الدول الأجنبية.

ويعتبر معرض إيران بلاست الدولي أكبر معرض لصناعة البلاستيك في المنطقة.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض كل من سفراء روسيا وسوريا وطاجيكستان والعراق وأرمينيا وكينيا وبنغلاديش وتايلاند وأفغانستان وفنزويلا.

وويتشكل المعرض في أربع مجموعات من المنتجات ، وبمشاركة 67 شركة في مجموعة المواد الخام ، و 26 شركة في مجموعة الآلات والمعدات ، و 97 شركة في مجموعة المنتجات المصنعة والمسبقة الصنع ، و 10 شركات في مجموعة الخدمات الفنية والهندسية.

ويقام هذا المعرض في الفترة من 7 الى 10 شباط في المقر الدائمي لمعارض طهران الدولية.

ويستهدف المعرض التعريف بقدرات الشركات الناشئة والمعرفية واقامة الندوات والورش التعليمية في الصناعات التكميلية وابرام عقود التعاون بين شركات البتروكيماويات.

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