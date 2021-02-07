بدء فعاليات معرض إيران بلاست الدولي في طهران

ويعتبر معرض إيران بلاست الدولي أكبر معرض لصناعة البلاستيك في المنطقة.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض كل من سفراء روسيا وسوريا وطاجيكستان والعراق وأرمينيا وكينيا وبنغلاديش وتايلاند وأفغانستان وفنزويلا.

وويتشكل المعرض في أربع مجموعات من المنتجات ، وبمشاركة 67 شركة في مجموعة المواد الخام ، و 26 شركة في مجموعة الآلات والمعدات ، و 97 شركة في مجموعة المنتجات المصنعة والمسبقة الصنع ، و 10 شركات في مجموعة الخدمات الفنية والهندسية.

ويقام هذا المعرض في الفترة من 7 الى 10 شباط في المقر الدائمي لمعارض طهران الدولية.

ويستهدف المعرض التعريف بقدرات الشركات الناشئة والمعرفية واقامة الندوات والورش التعليمية في الصناعات التكميلية وابرام عقود التعاون بين شركات البتروكيماويات.

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