٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:١٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84220745
٠ Persons

سمات

قائد الثورة الاسلامية:

اذا رفعوا كل أنواع الحظر وبشكل عملي فسنعود الى التزاماتنا في الاتفاق النووي

اذا رفعوا كل أنواع الحظر وبشكل عملي فسنعود الى التزاماتنا في الاتفاق النووي

طهران/ 7 شباط /فبراير/ ارنا - أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، إن الآخرين اذا أرادوا عودة إيران الى التزاماتها في الاتفاق النووي فعلى أمريكا أن ترفع كل أنواع الحظر وبشكل عملي ، فاذا تأكدنا من ذلك ورأينا أن الحظر قد الغي فعلا ، عند ذلك سنعود الى التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي ، وهذه هي سياسة إيران التي لاتحيد عنها وهي مورد اتفاق جميع مسؤولي البلاد.

ولدى استقباله الیوم الاحد جمعا من قادة القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية ، تطرق سماحته الى موضوع الحظر المفروض على البلاد ، وقال : اذا اردنا ان نتحدث بمنطقية فأن أمريكا والدول الأوروبية الثلاث تخلت عن كل التزاماتها في الاتفاق النووي ووضعتها تحت اقدامها ، ليس من حقها ان تضع شروطا وقيودا للعودة، لأنها لم تنفذ أيا من هذه التعهدات.

وتابع سماحته قائلا : ان الطرف الذي يحق له أن يضع شروطا معينة هو إيران ، لأنها عملت بكل التزاماتها ، وبالتالي من حقنا أن نضع شرطا لاستمرار الاتفاق، وقد أعلنا هذا الشرط ولن يستطيع أحد العدول عنه.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 0 =