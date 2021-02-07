مسؤول: منطقة "بيام البرز" الاقتصادية الخاصة هي محور اهتمام المستثمرين الروس

واضاف ثناكو اليوم الاحد خلال لقائه رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو " نيكولاي ماشكوف": ان الامكانيات التي تتمتع بها منطقة بيان البرز الاقتصادية الخاصة جعل المستثمرين الروس يرغبون بالاستثمار فيها والمشاركة في مشاريعها.

وقال إن انشاء المصانع ، لانتاج الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية والمواد الغذائية ، هو من المقترحات التي قدمها نشطاء اقتصاديون روس للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار بيام الدولي.

وتابع المدير التنفيذي لمنطقة 'بيام البرز' الاقتصادية الخاصة : ان إنشاء مكتب لغرفة التجارة الروسية ، وفرع لبنك « City bank» والتأمين كانت من الأمور الأخرى التي أعلن الجانب الروسي استعداده للمشاركة وتطوير التعاون وتعزيز الاستثمار فيها.

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