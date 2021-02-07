قاليباف يغادر الى روسيا

علما ان زيارة "قاليباف" الحالية الى روسيا، تستغرق 3 ايام وجاءت بدعوة من رئيس الدوما الروسي.

ويعتزم رئيس مجلس الشورى الاسلامي، فضلا عن تسليم رسالة من سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحكومة الروسية، اجراء مباحثات مع نظيريه في الدوما ومجلس الشيوخ الروسيين الى جانب كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية والسياسية والامنية في هذا البلد.

وتشكل الاجتماعات المختلف المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، من اهم الاجندات المدرجة على سلم هذه الزيارة.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان قاليباف سيتلقي بالعلماء والباحثين لدى معاهد ابحاث السياسة الخارجية والعلاقات الدولية في روسيا، وسيلقي كلمة خلال هذا الاحتماع.

ويرافق رئيس البرلمان الايراني في زيارته لروسيا، رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية النيابية "حجة الاسلام ذوالنوري" والمتحدث باسم اللجنة "ابوالفضل عموئي"، ورئيس لجنة الطاقة النيابية "فريدون عباسي" ولجنة الزراعة "سيد جواد ساداتي نجاد".

انتهى ** ح ع