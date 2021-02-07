ايران وروسيا لديهما طاقات كبيرة للتعاون في انتاج الدواء واللقاح  

وتوقع "شانة ساز" لدى وصوله الى موسكو اليوم الاحد، ان يتم "اعتبارا من اليوم" التسريع في وتيرة التعاون الثنائي لانتاج الدواء واللقاحات؛ وبالتالي تلبية الكثير من احتياجات البلاد في هذا الخصوص.

وتابع، ان البلدين عازمان في ضوء الجهود المشتركة التي بذلت لحد الان، على تفعيل الطاقات الكامنة وتعزيز التعاون الدوائي بينهما.

ونوه مساعد وزير الصحة، بان ايران تمتلك طاقات كبيرة في مجال انتاج اللقاحات، كما تعتزم الاستفادة من خبرات روسيا لتعزيز التكنولوجيا الدوائية والصادرات لديها.

وصرح، ان تلبية 98 بالمئة من احتياجات البلاد الى الدواء تتم عبر المنتجات المحلية؛ مضيفا اننا نعتزم عبر تعزيز دور القطاع الخاص بلوغ الاكتفاء الداخلي الشامل في هذا الخصوص ايضا.

كما اشار مساعد وزير الصحة الايراني الى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا؛ مبينا ان ان المفاوضات مع روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك في" بدات منذ اشهر عديدة؛ ومتوقعا ان يتم ابرام اتفاق ثنائي خلال زيارته الحالية لموسكو.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي" عن توفر الظروف لإرسال الشحنات التالية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وفي تصريح له اليوم الاحد بيّن جلالي، ان الشحنتين الاخريين ستنقل الى ايران خلال يومي 18 و28 شهر فبراير الحالي.

انتهى ** ح ع