إيران تؤكد دعم تطلعات الشعب الفلسطيني

جاء ذلك، خلال لقائه وفدين من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وفي هذا الإجتماع المتزامن الذي عقد بمقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، قاد وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، فيما تولى رئاسة وفد الجهاد الإسلامي، الأمين العام لهذه الحركة، زياد نخاله.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات السياسية في فلسطين، والظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتخابات الفلسطينية، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وفيما أكد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية والمقاومة الفلسطينية، اعتبر جلالي المقاومة والصمود السبيل الوحيد للانتصار على العدو الصهيوني.

الى ذلك، أعرب الوفدان الفلسطينيان عن تقديرهما لموقف إيران من القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة استمرار المقاومة حتى التحرير الكامل لفلسطين من براثن الاحتلال الصهيوني.

وجاءت الزيارة الرسمية لوفدي حماس والجهاد الإسلامي إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية، وفي إطار جدول أعمال الزيارة، التقى الوفدان نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

انتهى**أ م د