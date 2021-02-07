مساعد وزير الصحة : تطعيم كافة الشرائح الهشة في البلاد بنهاية العام الحالي

وفي تصريح له اليوم الاحد، قال رئيسي : انه فضلا عن اللقاح الروسي الذي وصلت الشحنة الاولى منه يوم الخميس الماضي، نحن بانتظار وصول لقاح كورونا من مصادر اخرى.

واوضح، ان الحمولة الاولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي ستوزع وفقا لجدولة الاولويات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛ وذلك بدءا بالكوادر الطبية والعلاجية الذين يتعاملون مباشرة مع المصابين بالفيروس، والطاعين في السن والمعاقين ومصابي الحرب الذين يرقدون في مراكز الرعاية الصحية.

وحول كمية اللقاحات المستوردة حتى الان، اشار مساعد وزير الصحة الايراني الى وصول 20 الف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا الى البلاد؛ مضافا الى 100 الف جرعة اخرى التي ستصل خلال الايام القادمة.

كما اكد رئيسي بأن عمليات تطعيم المواطنين بهذا اللقاح ستجري مجانا وبصورة اختيار دون ان يتم الزام اي شخص على ذلك.

انتهى ** ح ع

