قاليباف يصل والوفد البرلماني المرافق الى موسكو

ويرافق قاليباف خلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام، رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "حجة الاسلام ذوالنوري" والمتحدث باسم اللجنة "ابوالفضل عموئي"، ورئيس لجنة الطاقة النيابية "فريدون عباسي" ولجنة الزراعة "سيد جواد ساداتي نجاد"، الى جانب مساعد رئيس البرلمان الايراني الخاص بالشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان".

ويعتزم رئيس مجلس الشورى الاسلامي، فضلا عن تسليم رسالة من سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحكومة الروسية، اجراء مباحثات مع نظيريه في الدوما ومجلس الشيوخ الروسيين الى جانب كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية والسياسية والامنية في هذا البلد.

كما سيلتقي بالعلماء والباحثين لدى معاهد ابحاث السياسة الخارجية والعلاقات الدولية في روسيا، ويلقي كلمة خلال هذا الاحتماع.

وفي تصريح للصحفيين قبل مغادرته البلاد الى روسيا اليوم الاحد، اشار قاليباف الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية المستديمة بِشان اهمية العلاقات الستراتيجية مع روسيا؛ مبينا انه "في ضوء هذه التأكيدات انني بصفي رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي اخترت زيارتي الخارجية الاولى الى هذا البلد".

واكد رئيس البرلمان الايراني، ان احدى السمات البارزة لزيارته الحالية الى روسيا، هي انه يحمل خلالها رسالة هامة الى حكومة موسكو بشان العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

كما اعتبر، ان التعاون البرلماني ولاسيما بين اعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية، يصب في تعميق العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان البلدين يجمع بينهما تعاون مميز في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية والتقنية والعلمية والجامعية؛ معلنا انه في سياق تعزيز هذه الاواصر سيُجري مباحثات مع كل من رئيس مجلس الدوما والشيوخ الروسيين الى جانب كبار الشخصيات في هذا البلد متناولا شتى القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع