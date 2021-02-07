تدشين مركز العمليات المشتركة (SOC) في منطقة الدفاع الجوي الشرقية

وفي تصريحه خلال مراسم الافتتاح التي جرت بمشاركة عدد من منتسبي منطقة الدفاع الجوي الشرقية، قال العميد شيخيان : ان قوة الدفاع الجوي انطلاقا من تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، تحظى باهمية بالغة جدا لكونها تقف في طليعة الدفاع عن الوطن وثغوره.

وأضاف، ان اولوية البلاد الاولى على الصعد الدفاعية، متمثلة في الدفاع الجوي وبما يلزم علينا ان نجسد تكاتفا منقطع النظير في هذا السياق.

ونوه العميد شيخيان بالاجراءات المميزة والفريدة والمشتركة بين قوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجو - فضائية للحرس الثوري، بهدف تطوير وانتاج المعدات والاجهزة المستخدمة محليا والتآزر التكتيكي والعملي؛ متطلعا الى استمرار هذا التكاتف اكثر فاكثر.

وتابع هذا القائد العسكري : ان المطلوب منا في هذا السياق هو التركيز بنحو خاص على الافكار المبدعة والمضي نحو تعزيز هذه النشاطات في البلاد.

وقال المساعد التنسيقي في مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي : ان ابتعاد العدو عن حدودنا اليوم، تحقق بفضل تضحيات الرجال الشجعان لدى قوة الدفاع الجوي وجهودهم الحازمة؛ مبينا ان العدو يعلم جيدا باننا نقف ضده بكل قوة وتماسك.

انتهى ** ح ع