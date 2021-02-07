طهران تحتضن معارض دولية للمنسوجات والملابس والسجاد الآلي

وتستمر هذه المعارض اعتبارا من اليوم (الأحد) إلى الأربعاء (10 فبراير) في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية، وسيعرض المشاركون، وهم أكبر الحرفيين والمنتجين في هذه المجالات، أحدث صناعاتهم ومعداتهم وآلاتهم الصناعية للجمهور.

ويقام المعرض الدولي السادس والعشرين للمواد الخام والمنسوجات المنزلية وماكينات التطريز والمنسوجات، والمعرض الدولي الثامن للألبسة الإيرانية، والمعرض الدولي الثاني عشر للسجاد الآلي والأرضيات والصناعات ذات الصلة، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وأجنبية من عدة دول بما في ذلك ألمانيا وتركيا والهند والصين.

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