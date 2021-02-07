محادثات بين كبير مستشاري الخارجية الايرانية والمبعوث الاممي الخاص لليمن

وتباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع حول القضايا والابعاد المختلفة لازمة اليمن وسبل الوصول الى السلام ووقف الحرب فيه.

واشار خاجي الى الاوضاع المؤسفة للشعب اليمني المقاوم والظروف الصعبة جدا التي يعاني منها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الظالم المفروض عليه، ودعا للمزيد من تدخل منظمة الامم المتحدة والمجتمع العالمي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاانساني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم الخدمات الانسانية والطبية لشعب اليمن من اجل مكافحة كورونا.

كما اكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني على حل ازمة اليمن عبر الطرق السياسية، وكذلك اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية وتشكيل الحكومة الشاملة في اليمن كله بمشاركة جميع الفئات والاحزاب السياسية الموجودة على الساحة.

من جانبه اكد المبعوث الاممي الخاص لليمن مارتين غريفيث، الدور البارز للجمهورية الاسلامية الايرانية في المساعدة بارساء السلام في اليمن والمنطقة، شارحا مساعي المنظمة الدولية للعمل على وقف اطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن.

انتهى ** 2342