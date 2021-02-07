ظريف: لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي

وقال ظريف في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاحد: ان ايران موجودة في الاتفاق النووي ونرغب ان تعود الولايات المتحدة اليه ايضا.

واضاف: ان الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي وخرج منه ولم يعمل بالتزاماته هي اميركا واوروبا لذا فانه بناء على تصريحات سماحة قائد الثورة فان الطرف المدعي في الاتفاق هو نحن.

*لن تتم اضافة او شطب شيء من الاتفاق النووي

واكد وزير الخارجية الايراني بان الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشانه ولن تتم اضافة شيء اليه او شطب شيء منه واشار الى ان ايران موجودة في الاتفاق وان من ينبغي عليه العودة اليه هي الولايات المتحدة واضاف: اننا امضينا المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها وهو لم يخرق الاتفاق فقط بل ارغم ايضا الدول الاخرى واعضاء الاتحاد الاوروبي على خرقه.

وقال ظريف: ان اميركا هي التي انتهكت الاتفاق النووي فيما التزمت ايران بكامل تعهداتها حتى لعام كامل بعد خرق الاتفاق من قبل ترامب.

*اوروبا مدينة لنا

واعتبر ظريف ان الاوروبيين مدينون للشعب الايراني وقال: ان الاوروبيين ليست لهم اي سلطة على شركاتهم التي تاتمر بايعازات اميركا.

*الوقت مازال متوفرا امام ادارة بايدن لتعديل تصريحاتهم

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان قائد الثورة الاسلامية قد بيّن موقف ايران بوضوح. من المؤكد ان كرة الاتفاق النووي ليست في ملعبنا. ينبغي على ترامب اتخاذ القرار وهو مازال لم يتخذ القرار بشان ما يفعله. عليهم اتخاذ القرار هل سيواصلون سياسة ترامب ام سيتخذون سياسة جديدة.

واضاف: ان ادارة بايدن لم تتخذ القرار لغاية الان عما ستفعله وان تصريحاتهم غامضة ولا معنى لها ولكن مازال الوقت متوفرا امامهم لتعديل تصريحاتهم.

*الاسلحة الاميركية والعرب

وحول مزاعم السعودية للحضور في مفاوضات جديدة مع ايران حول الاتفاق النووي قال: ليس من المقرر ان تجري مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي ليحضرها او لا يحضرها السعوديون.

وطرح ظريف السؤال التالي: هل ان اميركا على استعداد لوقف صادراتها من الاسلحة الى منطقتنا والتي تبلغ ربع صادرات الاسلحة في العالم؟ واضاف: نحن المدّعون ولسنا المتهمين في قضية التسليحات.. اميركا تصدر الى منطقتنا اسلحة بمئات مليارات الدولارات. هل ان السعودية والامارات بنفوسهما القليلة على استعداد لخفض نفقاتهما التسليحية (الى مستوى منطقي)؟ ان كانت السعودية تريد التحدث فعليها خفض نفقاتها التسليحية الى جزء من الحجم الراهن لتتمكن من الجلوس الى طاولة المفاوضات.

*التحقق من الصدقية

وبشان التزامات اميركا في الاتفاق النووي حول بيع ايران للنفط قال: ان التحقق من الصدقية بشان اميركا امر بسيط. اذ ينبغي ان نبيع نفطنا ونحصل على عوائده. ينبغي ان نبيع النفط قدر ما نريد. الاتفاق النووي واضح ولا قيود فيه حول بيع النفط وعودة عوائده.

*بايدن وريث تركة سيئة الصيت

واشار ظريف الى مشاكل اميركا الداخلية وقال: ان ادارة بايدن هي وريثة تركة سيئة الصيت، فمن المقرر محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الثلاثاء ولكن نظرا للسجالات الحزبية فمن الممكن ان لا تصل الى نتيجة وتبقى هذه الفضيحة. الخلافات بين الولايات الحمراء والزرقاء اساسية وهنالك حديث حول انفصال ولاية تكساس. هذه كارثة في الداخل وكذلك في الخارج الاميركي.. ان كان هنالك لاميركا شيء من السمعة فقد اطاح بها ترامب في الخارج.

*ان اردنا التفاوض مع السعودية فلا شان لفرنسا والغرب بذلك

وحول ادعاء ماكرون لاشراك السعودية في التفاوض مع ايران قال: ان اردنا التفاوض مع السعودية في المنطقة فلا مكان لكم (فرنسا والغرب) في ذلك.

واشار ظريف الى ان السعودية ترغب دوما بانجاز حروبها من خلال الاخرين، مرة عن طريق صدام واخيرا عن طريق ترامب... والان عقدوا الامل على نتنياهو ولكن اعلموا بان نتنياهو اسوا من ترامب وصدام.. كيف تثقون بشخص له ملفات فساد وسيذهب الى السجن؟.

*توصية للسعوديين وسائر الجيران

ودعا ظريف السعودية والامارات والبحرين والدول الاربع الاخرى الواردة اسماؤها في قرار مجلس الامن للجلوس مع ايران حول طاولة واحدة وحل مشاكل المنطقة بنفسها. لو اراد الاصدقاء القطريون والكويتيون المضي بمساعيهم الحميدة الى الامام فلا مانع لدينا. مشروع "هرمز" للسلام الذي طرحه رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة مازال على الطاولة. ان كنتم تاملون بان ياتي "السيد الآمر" فلن يتحقق ذلك. نحن على استعداد وفقا للقرار الاممي 598 للجلوس والتحاور معا وان اراد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة المشاركة فبامكانه ذلك.

*كيف تضمن اميركا الا ان ياتي نظير ترامب لخرق الاتفق

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان احد الامور قبل عودة اميركا للاتفاق النووي هي كيفية الحيلولة دون تكرار هذه التجربة؟ كيف يمكن الا ياتي احد مثل ترامب ويخل بالاتفاق النووي؟ ينبغي على الاميركيين ان يثبتوا بان تجربة ترامب لن تتكرر وهذا ليس شرطا مسبقا بل هو موضوع الحوار.

واضاف ظريف: ان الخسائر التي تكبدتها ايران معلومة.. يجب ضمان عدم تكرار ذلك.. الا ان الخطوة الاولى هي تنفيذ الالتزامات.

*فلتوقف اميركا عن دعم العدوان السعودي على اليمن

وحول موقف الادارة الاميركية الجديدة تجاه ازمة اليمن قال: انه وبعد ان قبل اليمنيون بمشروع السلام قبل 6 اعوام قال محمد بن سلمان بانه سيدحرهم في غضون 3 اسابيع. مازالت الحرب مستمرة من 6 اعوام وتم ارتكاب المجازر وخرق وقف اطلاق النار. لقد جرت هذه الكارثة المستمرة منذ 6 اعوام على شعب اليمن بسبب اوهام محمد بن سلمان وانخداع ترامب والمسؤولين الاميركيين. الان حيث ادركت الادارة الاميركية خطأ نهج الادارة السابقة فلتوقف الصك الموقع على بياض الموضوع تحت تصرف السعودية.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان 3 اسابيع (التي وعد بها بن سلمان لدحر اليمن) بلغت 6 اعوام مثل الاعوام الـ 11 في سوريا... هذا النوع من التفكير محكوم بالفشل.. لا يمكنكم اطلاق القنابل على المدارس والمتاجر والمستشفيات وتتوقعوا في الوقت ذاته بان لا يدافع شعب اليمن عن نفسه.

*توقيع الاتفاق النهائي مع الصين قريبا

وحول الاتفاق الاستراتيجي مع الصين للاعوام الـ 25 القادمة قال: انه وفقا للاتفاق مع الصين للاعوام الـ 25 القادمة والذي سيتم توقيعه قريبا يجب ان تكون ايران جزءا من حزام المواصلات مع الصين والدول الاخرى. ايران تستعيد اداء دورها من جديد في الاتصالات والمواصلات وخطوط الطاقة وسيكون لها دور اساس في التجارة والنقل. ايران يمكنها ان تكون حلقة الوصل لجميع خطوط المواصلات مع روسيا وتركيا وارمينيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا.

انتهى ** 2342