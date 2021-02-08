مختبرات الفحوصات الجينية في ايران تتمتع بمواصفات تفوق المعايير الاوروبية

وأضاف السيد أمير حسين مهدوي اليوم الأحد في حفل افتتاح المبنى الجديد لدائرة الطب العدلي بمحافظة زنجان (غرب) ان مختبرات الفحوصات الجينية تنشط في 10 محافظات البلاد واكد على انه لا حاجة لتواجدها في جميع المدن.

وفي اشارة الى تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران لفت الى تحديد هوية جميع ضحايا الحادث من قبل هيئة الطب العدلي في العاصمة في اقل من اسبوع معتبرا ذلك من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

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