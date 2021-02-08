مدرب منتخب سوريا للملاكمة يشيد بتقدم الملاكمة الإيرانية

وأقام منتخب سورية للملاكمة معسكرا تدريبيا في طهران لمدة أسبوعين. أجرى خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب الوطني الإيراني ومنتخب الجيش الايراني.

واعرب وتار عن شكره لمسؤولي الاتحاد الإيراني للملاكمة على اقامة هذا المعسكر، مضيفا : ان هذه التدريبات التي استمرت أسبوعين تساعد الملاكمين السوريين على التقدم كثيرا و هدفنا هو الاستعداد الكامل للمشاركة في التصفيات الأولمبية التي تستضيفها فرنسا.

واشاد مدرب منتخب سوريا للملاكمة احمد وتار بأداء منتخب ايران للملاكمة والتقدم الذي احرزته رياضة الملاكمة في إيران وقال ان حصول منتخب ايران للملاكمة بجدارة على بطاقتين للمشاركة في أولمبياد طوكيو يثبت هذا التقدم الملحوظ.

واعرب وتار عن امله بان يستمر هذا التعاون مع الجانب الايراني قائلا: لم نشعر بالغربة في هذه الزيارة ونعتبر الشعب الإيراني أصدقائنا.

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