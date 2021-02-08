المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يلتقي ظريف في طهران

كما التقى المبعوث الأممي الى اليمن، أمس، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، وتباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع حول القضايا والابعاد المختلفة لازمة اليمن وسبل الوصول الى السلام ووقف الحرب فيه.

واشار خاجي الى الاوضاع المؤسفة للشعب اليمني المقاوم والظروف الصعبة جدا التي يعاني منها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الظالم المفروض عليه، ودعا للمزيد من تدخل منظمة الامم المتحدة والمجتمع العالمي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاانساني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم الخدمات الانسانية والطبية لشعب اليمن من اجل مكافحة كورونا.

انتهى** 2344