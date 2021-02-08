بدء التدريب المشترك لمنتخبي التايكواندو الايراني والبلغاري

ووصل المنتخب البلغاري للتايكوندو إلى ايران لاقامة معسكر مشترك مع المنتخب الإيراني للتايكواندو.

وخضع اعضاء المنتخب البلغاري لفحص الكشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" للتأكد من عدم اصابتهم بهذا الفيروس.

وسيقام هذا المعسكر المشترك بناءً على طلب اتحاد التايكوندو البلغاري ، والذي سيستضيفه اتحاد التايكوندو الايراني حتى 2 مارس.

وحسب الإعلان السابق لمنظمة المنتخبات الوطنية، فإن منتخبنا الوطني للتايكواندو سيشارك في البطولة التي ستقام في بلغاريا 7 مارس المقبل في صوفيا من أجل الاستعداد بشكل أكبر ولحضور قوي في هذه البطولة ويقيم المنتخب الإيراني معسكراً لمدة 10 أيام في بلغاريا مع 3 فرق أوروبية .

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