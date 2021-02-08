تسجيل 67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین، انه تم تسجیل 7 الاف و 321 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و473 الفا و756 شخصا؛ من بينهم 3778 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 260 الفا و 45 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 536 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 722 الفا و 969 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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