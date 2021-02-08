٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84222290
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وزير الدفاع: إسرائيل لاتجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران

وزير الدفاع: إسرائيل لاتجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران

قزوين/ 8 شباط/ فبراير/ ارنا - قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، أن الكيان الإسرائيلي لايجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، واصفا الكيان الصهيوني بالحيوان الذي يصرخ مهددا لكن عاجز عن فعل شيء.

واضاف العميد أمير حاتمي للصحفيين اليوم الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذروة قوتها الدفاعية، مشيرا الى اجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، مما أظهر جهوزية القوات المسلحة الايرانية العالية.

واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، أن قوة إيران الدفاعية اليوم بالمستوى الذي لا يجرؤ فيه العدو على مواجهة إيران عسكريا، ويكتفي بالتهديدات اللفظية وأنه عاجز عن فعل أي شيء.

وقال العميد حاتمي أنه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن، باعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، لكن اليوم لا توجد اي قيود في هذا الصدد ونتعاطى مع دول مختلفة بالعالم.

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