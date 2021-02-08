ظريف: ايران مستعدة لدعم دور الامم المتحدة في حل الازمة في اليمن

واضاف ظريف اليوم الاثنين خلال هذا اللقاء عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم اي دور فاعل تقوم بها الامم المتحدة لتسوية الازمة في اليمن على اساس الاهتمام بظروفها الصعبة للغاية الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي ضده.

واشار ظريف الى التطورات التي يشهدها اليمن بفعل الحرب والعدوان ضده وقدم شرحا حول المبادرات التي قامت بها ايران خلال السنوات السابقة لتسوية الازمة في اليمن باعتبارها اكبر كارثة انسانية في المنطقة.

من جانبه قال غريفيث انه من المهم ان نحيط بوجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه ارساء السلام والامن في اليمن مقدما شرحا حول وجهة نظر الامم المتحدة تجاه تسوية الازمة في اليمن من خلال وقف اطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية فيه.

يذكر ان المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتين غريفيث"قد وصل امس الاحد الى طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

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